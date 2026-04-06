Los altos precios de los combustibles restan la competitividad empresarial, alerta sector privado

Tegucigalpa – Los altos precios de los combustibles afectan los costos de producción y restan competitividad empresarial, señaló hoy la oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, (Cohep), Jenny Antúnez.

En 14 semanas que transcurren de este 2026 la estructura de precios de los derivados del petróleo subió de entre 27 y 61 lempiras por galón en Honduras.

Al inicio del año el galón de gasolina súper tenía un costo de 99.05, pero actualmente se paga en bomba a 134.07, es decir 35.02 lempiras más. Pero el derivado que más se ha incrementado es el queroseno con 61.54 lempiras por galón. De 77.44 pasó a 138.98 lempiras por galón.

“Sabemos que hay un conflicto en el Medio Oriente y, obviamente, eso repercute en el precio del petróleo y, por ende, Honduras, al ser un país importador de los combustibles de los derivados, obviamente va a traducirse en otro tipo de efectos en nuestra economía, principalmente lo que tiene que ver con el aumento del costo de la producción”, expresó Antúnez.

Para las empresas también tendrá un impacto, al igual que la pérdida de competitividad empresarial, ya que “al tener combustibles más altos nos quita competitividad entre otros países, eleva los costos de producción, fletes y la capacidad para competir”, explicó.

Acotó que los subsidios no son una solución permanente ya que se transforma en una presión fiscal.

Al mantener los subsidios con un precio elevado del combustible, genera presión y eso significa que se va a limitar el espacio fiscal, reducción del gasto público y se reduce la inversión pública, zanjó. (RO)