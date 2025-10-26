Los aliados «asolapados» comienzan a «darse color»: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano señaló este domingo que a medida que Honduras se acerca a los comicios generales del 30 de noviembre, se van cayendo las caretas de los sectores que por ley son apolíticos.

Zambrano reaccionó al mensaje de la congresista estadounidense María Elvira Salazar quien señaló que la cúpula militar de Honduras se ha quitado la máscara y ahora respalda el proyecto socialista del partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre).

Salazar considera que apoyar la instalación de una Asamblea Constituyente, como lo declaró el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández “es traición a la Constitución y un intento de golpe encubierto para imponer una Constituyente chavista/castrista y perpetuar a la izquierda en el poder”.

El diputado nacionalista coincidió con la congresista estadounidense y apuntó que “las caretas se van cayendo a medida que nos acercamos a la derrota inminente del Socialismo del Siglo XXI”.

Zambrano agregó que todos los aliados «asolapados» comienzan a «darse color».

El parlamentario envió un mensaje al Consejo Nacional Electoral (CNE) enfatizando que “no es tiempo de tener dudas ni temores” y agregó que se acerca al momento de la verdad, es hoy o nunca.Mientras que a la comunidad internacional, Zambrano les pide “estar alerta y pendientes de Honduras, Dios con nosotros”. VC