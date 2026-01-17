Los L.50 millones que nunca llegaron: motociclistas pagan lo que el Gobierno prometió cubrir

Tegucigalpa (Proceso Digital /Por Isis Rubio) – La entrada en vigor del uso obligatorio de chalecos reflectivos para motociclistas y ciclistas, sumada al incremento repentino en sus precios, reactivó una pregunta que sigue sin respuesta: ¿dónde están los 50 millones de lempiras destinados para la compra de cascos y chalecos, fondos que la presidenta Xiomara Castro anunció en 2025?

– Promesa en emergencia, dinero en el limbo: Copeco confirma que nunca recibió los 50 millones”.

El comisionado de Copeco, José Jorge Fortín, fue contundente: “Finanzas no dio el dinero”, aseguró a Proceso Digital. Con ello confirmó que la institución nunca recibió los recursos que debía administrar.

La presidenta Xiomara Castro ordeno una inversión de 50 millones de lempiras para que fueran canalizados por Copeco, pero nunca se hizo el desembolso.

Un plan anunciado, pero nunca ejecutado

En mayo de 2025, el Gobierno anunció una inversión de 50 millones de lempiras para apoyar a motociclistas de escasos recursos, ante el aumento de accidentes viales. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) fue designada para gestionar el desembolso y coordinar la entrega del equipo de seguridad.

La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional presentaron entonces un plan integral de prevención, protección y educación vial, enfocado especialmente en jóvenes de 18 a 30 años, el grupo más afectado por la siniestralidad.

El proyecto contemplaba:

Entrega gratuita de cascos certificados y chalecos reflectivos.

Regulaciones más estrictas para obtener el permiso de conducir.

Refuerzo de controles viales y sanciones.

Un censo socioeconómico a cargo de Copeco para identificar beneficiarios.

Los operativos son constantes para que los motociclistas puedan portar el chaleco.

Un decreto de emergencia… sin fondos

El 20 de junio se publicó en La Gaceta un decreto que declaraba estado de emergencia por seis meses para reducir las muertes en motocicletas. El documento autorizaba contratación directa para adquirir y distribuir los implementos de seguridad.

Sin embargo, según Fortín, el dinero nunca fue desembolsado por la Secretaría de Finanzas. La promesa presidencial quedó en el aire.

El diputado Carlos Umaña explicó que los fondos no pasaron por el Congreso, sino que fueron autorizados mediante un PCM del Poder Ejecutivo. Proceso Digital intentó confirmar con la ministra de la Presidencia, Sarahi Cerna, y con el ministro de Finanzas, Christian Duarte, pero ninguno respondió llamadas ni mensajes.

Los vendedores ambulantes venden los chalecos entre 250 a 300 lempiras en las calles de la capital.

Normativa en vigor, motociclistas obligados y precios disparados

Pese a la falta de fondos, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) puso en vigor el 7 de enero la normativa que exige el uso de chalecos reflectivos.

El director de la DNVT, José Hernández, defendió la medida y recordó que la obligación existe desde 2015. Aun así, reconoció que el chaleco no garantiza la vida del conductor si persiste la conducción imprudente.

La multa por no portarlo asciende a 400 lempiras.

Pero mientras la normativa se aplica, los precios se dispararon: de 65 a 250 lempiras por chaleco. El director de Protección al Consumidor, José Santos Cabrera, admitió que es difícil regular a los vendedores ambulantes y criticó que la medida entrara en vigor sin coordinación previa.

La pregunta sigue abierta

A casi un año del anuncio, los motociclistas siguen pagando de su bolsillo los implementos que el Gobierno prometió subsidiar. Copeco no recibió los fondos. Finanzas no responde. Y la población continúa preguntándose: ¿Dónde están los 50 millones? (IR)