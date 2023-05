López Obrador se reunirá con representante de EEUU para hablar de migración

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes que se reunirá esta semana con una representante del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para hablar sobre la política migratoria de la región.

“Mañana tengo una reunión con una representante del presidente Biden y su equipo para ese propósito”, adelantó el mandatario durante su tradicional rueda de prensa matutina sin dar mayores detalles.

López Obrador afirmó que su Gobierno continuará con el apoyo y la protección a los migrantes, pese a recientes hechos como el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, al norte del país, que dejó 40 migrantes muertos.

Además, dijo que se hará una revisión de la política migratoria con dimensión humana. “Sí vamos a hacer una revisión, porque además es un asunto que atendemos diariamente, es un asunto que tiene que ver con derechos humanos, es importantísimo”, afirmó.

EVITA HABLAR DE JUICIO A JEFE DE MIGRACIÓN

El mandatario no quiso hablar sobre la apertura de juicio determinada por un juez contra Francisco Garduño, titular de Migración de México, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por omisión de funciones en el incendio de la estación migratorio de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo.

Además, López Obrador evadió contestar si el funcionario continuará o no en su cargo.

“Ayer hubo una determinación del juez y vamos a seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la política migratoria con dimensión humana. Estoy hablando en términos muy generales, porque puro sensacionalismo”, afirmó.

Aprovechó el tema para recomendar a los migrantes que “no se arriesguen”, ante el inminente fin de la política conocida como Título 42 en Estados Unidos, que concluirá el próximo 11 de mayo.

«Ahora aprovecho para decirlo, como se termina un decreto, concluye, un decreto sobre migración en Estados Unidos. Muchos están diciendo ahora es el momento de llegar a EU y si me das tanto de dinero yo te llevo. No, decirle a los migrantes no se arriesguen».

Reiteró que la labor de su Gobierno es dotar a los migrantes de albergues para que puedan quedarse, además de atender las causas que provocan la migración.

“En lo migratorio, desde que llegamos al Gobierno, pero desde antes, hemos venido planteando que la migración tiene que ser optativa, no forzosa”, apuntó.

Y afirmó que México está buscando la manera de retener a los trabajadores que demanda Estados Unidos.

“Nosotros también necesitamos para las obras, nos faltan soldadores, nos faltan fierreros, hay posibilidades de encontrar empleo (…) Eso es lo principal y es lo que hemos venido insistiendo”, apuntó.

México afronta un flujo migratorio récord, con 147.000 indocumentados detectados en el país de enero a agosto, el triple de 2020.

Pero el Gobierno ha recibido críticas por el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército en la frontera sur, de donde han surgido imágenes que muestran a miembros de los cuerpos de orden mientras golpean a caravanas con migrantes de Haití y Centroamérica. EFE

(ir)