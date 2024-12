López Obrador informa el fin del «narco-Estado» en México

Ciudad de México – El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo en su último Informe de Gobierno oficial que en su sexenio (2018-2024) el promedio diario de homicidios ha caído 18 % de un promedio de 101 a uno de 83, además de que ya no existe un «narco-Estado».

El mandatario detalló que los «delitos del fuero federal se han reducido en 24,8 %, el homicidio en 18 %, el robo bajó en 29,5 %, el feminicidio en 37,6 %, el robo de vehículo en 48,6 % y el secuestro se redujo en 77 %».

“A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco-Estado como el que se configuró en el sexenio antepasado», declaró.

López Obrador rindió este domingo su último Informe de Gobierno oficial, en el que hizo un balance de su sexenio (2018-2024) antes de entregar la banda presidencial el 1 de octubre a su sucesora, Claudia Sheinbaum, de su mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

México ha registrado un récord de más de 170.000 asesinatos en el sexenio de López Obrador, aunque los homicidios acumulan tres años de caída tras el año más violento de la historia, 2020, con 36.773 víctimas, según los últimos datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Pero el gobernante mexicano destacó una reducción de más de 15 puntos en la percepción de inseguridad, hasta el 59,4 % de la población, que mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El mandatario reportó que «durante el sexenio se ha mantenido un promedio de 1.200 detenciones diarias de presuntos delincuentes».

También defendió, ante Estados Unidos, la política de combate al narcotráfico, al informar de la destrucción de 11.297 hectáreas de marihuana y 66.738 de amapola, así como 2.570 laboratorios de sustancias químicas.

Mientras que las Fuerzas Armadas han confiscado 52.939 armas, «que han entrado de contrabando, principalmente procedentes de Estados Unidos».

Ante el problema del narcotráfico, reivindicó su ideología de promover la unidad familiar, pues comparó que en México solo murieron 600 personas por sobredosis de fentanilo en 2023 frente a más de 100.000 en Estados Unidos.

«Nosotros no tenemos esa adicción. ¿Y por qué no tenemos esa adicción a las drogas? Por nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por la integración de las familias y eso hay que seguirlo manteniendo y combatiendo el consumo porque cuando crece el consumo ya es muy difícil controlar la violencia», dijo.

Y a Washington cuestionó: «¿Se va a resolver el problema solo deteniendo a capos del narcotráfico? ¿Se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo? Si hay consumidores, van a inventar otra sustancia igual o peor, porque hay esa demanda». EFE

