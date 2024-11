López Obrador espera tener información sobre arresto del ‘Mayo’ Zambada antes de su juicio

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que espera que antes del inicio del juicio en Estados Unidos contra Ismael ‘el Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de ‘el Chapo’ Guzmán, autoridades de ese país den información sobre el arresto de los narcotraficantes.

“Todavía no (hay fecha para el informe), todavía no, no tenemos toda la información, pero esperamos que la vamos a tener (…). Pienso que antes (del juicio) vamos a tener información sobre todo lo relacionado con la detención y el traslado”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante mexicano aceptó que su Gobierno sigue sin tener una fecha establecida para que Washington entregue la información solicitada sobre la detención de Zambada y de Guzmán López el pasado 25 de julio en El Paso, Texas.

Esto pese a que desde el arresto, México ha solicitado en diversas ocasiones a las autoridades estadounidenses información sobre los hechos, en los que no participaron las Fuerzas Armadas mexicanas.

Incluso, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, informó el viernes pasado sobre la petición de información realizada al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de los detalles del plan de captura de ambos capos.

“Mandamos una comunicación a Antony Blinken pidiendo datos específicos”, refirió Bárcena durante la conferencia matutina de López Obrador, en la que explicó que solicitó detalles sobre el avión que transportó al narcotraficante, matrícula de la aeronave, lugar de despegue y nombre del piloto.

El propio López Obrador dijo ese mismo día que “se tiene que transparentar todo, cómo han actuado todo este tiempo, si hay asociación delictuosa con autoridades, cuáles y qué vinculación han tenido con agencias (estadounidenses)”, sobre una posible declaración de Zambada en su inminente juicio en Estados Unidos.

El mandatario mexicano aseguró este martes que el Gobierno estadounidense ha reconocido que existió una negociación “cuando menos con uno de los detenidos, con Joaquín Guzmán López».

«Eso fue lo que nos informaron, y no ha habido más información”, acotó.

‘El Mayo’ Zambada se declaró no culpable la semana pasada a través de su abogado de los 14 delitos imputados, que incluyen cargos por narcotráfico y lavado de dinero, y provienen de una acusación presentada en 2012.

El cofundador del Cartel de Sinaloa quedó detenido tras bajar de una aeronave que lo llevó hasta Estados Unidos sin que el narcotraficante tuviera conocimiento de ello, acompañado por uno de los hijos de ‘el Chapo’ Guzmán, antiguo socio de Zambada.

El jueves, compareció para una audiencia procedimental en El Paso en la que solo habló una vez y fue para decir «sí», en respuesta a una pregunta de la jueza sobre posibles «conflictos de intereses» de su representación legal. EFE/ir