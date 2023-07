López Obrador celebra que haya competencia en redes sociales con la llegada de Threads

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este viernes la competencia que hay entre la nueva red social Threads, creada por el multimillonario y dueño de Meta, Mark Zuckerbeg, y Twitter, del magnate Elon Musk, pero pidió preservar la calidad de la naciente plataforma.

“Está muy bien que haya competencia”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina al exhibir la cuenta que él abrió el jueves en la nueva plataforma.

No obstante, enfatizó que “no se trata de que haya más plataformas».

«Es bueno que haya varias, que no sea solo Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, hay varias, pero se debe buscar que no haya manipulación, porque no se trata de tener una plataforma y millones de suscriptores o usuarios, sino cuidar la calidad”, argumentó.

El gobernante mexicano se refirió así a la nueva red social que comenzó el pasado miércoles y cuyo objetivo es rivalizar con Twitter, que desde que está en manos de Musk, dueño también de la automotriz Tesla, se ha vuelto caótico por los súbitos cambios de criterio y normas.

López Obrador recordó que ya se unió a la nueva red social y que en su primer mensaje hizo un “atento llamado” al dueño de la plataforma para que haya calidad.

“En cualquier empresa o Gobierno se puede optar entre lo cuantitativo o cualitativo. ¿Qué quieres: cantidad o calidad? La eficacia y los principios, a veces hay que optar, la política es eficacia y principios, no se puede nada más buscar la eficacia porque entonces se cae en el pragmatismo”, aseveró.

Pidió también que “no apueste a lucro y no se permita el uso de bots” en la plataforma, al reafirmar lo que escribió en su primer mensaje en Threads el jueves, donde ya suma poco más de 74.000 seguidores.

Además, aseguró que él nunca ha usado «bots» en sus redes sociales.

Asimismo, dijo que sería “excepcional” buscar un mecanismo para filtrar la información en la nueva red social respetando la libertad “para evitar la manipulación”.

“Entonces es cantidad o calidad, si se abre una nueva plataforma para que se llene de bots va a ser lo mismo. Claro, ahora hay que aprovechar porque cuando empiezan se cuidan más y ojalá se queden así, cuidando, y si puede haber un filtro donde no vendan masivamente estos servicios mentirosos», concluyó.

Pese a mantener una relación ambigua con las redes sociales, el mandatario se ha prodigado especialmente en dos: en Twitter, donde realiza numerosos anuncios gubernamentales y cuenta con 10 millones de seguidores, y en YouTube, donde emite sus ruedas de prensa diarias y cuenta con 3,8 millones de adeptos.

El posicionamiento en redes fue uno de los principales pilares que le permitieron ganar las elecciones presidenciales de 2018. EFE

