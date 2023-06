López Obrador apoya iniciativa ciudadana de hacer pacto de paz con grupos criminales

Ciudad de México – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó este martes el pacto de paz propuesto por la madre buscadora Delia Quiroa, del colectivo «10 de marzo», a cárteles del crimen organizado para que cesen los conflictos armados y se erradique la desaparición forzada de personas.

“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano se refirió así al llamado que hizo la activista, que busca a su hermano desaparecido desde marzo de 2014, y quien en una carta dirigida a líderes del narcotráfico pidió llegar a un acuerdo de paz para frenar la desaparición.

México vive actualmente una crisis de desaparecidos, donde hay más de 112,000 personas no localizadas y 52,000 cuerpos sin identificar.

Ante esta situación, la activista propuso a los líderes de los cárteles de Sinaloa; del Noreste; del Golfo; de Tijuana; Jalisco Nueva Generación; los Zetas Vieja Escuela; de los Salazar; de Ciudad Juárez; de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana y/o Los Caballeros Templarios, la firma de un “Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz”.

“(Si el llamado es) que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen con violencia, claro (que lo apoyo)”, dijo ahora López Obrador.

“Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo”, aseveró.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, conminó a los criminales a comportarse “como buenos ciudadanos” y aseveró que “siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia”.

Presumió además que sus programas sociales han ayudado a disminuir el número de jóvenes que se integran a los grupos criminales.

“Estoy seguro, es hipotético, de que ya cada vez son menos los jóvenes que se detienen en actividades delictivas”, sostuvo.

López Obrador reconoció que en México existen agresiones entre bandas y también agresiones contra las Fuerzas Armadas, además de enfrentamientos entre organizaciones criminales y autoridades en donde pierde la vida gente inocente.

Sin embargo, aseguró que su Gobierno sigue buscando la paz.

“La violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz”, enfatizó.

México enfrenta una ola de violencia en los últimos años. En 2022 se contabilizaron un total de 30,968 homicidios dolosos, mientras que en 2021 se sumaron 33,308.

Antes se registraron los dos años más violentos de su historia, bajo la gestión de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

(vc)