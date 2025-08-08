Lookman mantiene su pulso al Atalanta: cinco días sin presentarse a entrenamientos

Roma – El nigeriano Ademola Lookman sumó este viernes su quinto día consecutivo sin presentarse a los entrenamientos del Atalanta, equipo con el que tiene contrato hasta 2027 pero que quiere abandonar este mercado estival, con el Inter de Milán como máximo interesado y probable destino final.

Lookman, nombrado Balón de Oro africano en 2024, no acude a la ciudad deportiva de Zingonia desde el pasado sábado 2 de agosto, un día antes de hacer pública su intención de abandonar el club mediante una carta en redes sociales.

«Tras muchos meses de promesas incumplidas y lo que considero un maltrato hacia mí, tanto como ser humano como futbolista profesional, lamentablemente siento que no me queda más remedio que alzar la voz y decir que ya es suficiente», expresó.

Son cinco días consecutivos en los que tendría que estar en las instalaciones de Bérgamo (norte) recuperando su lesión en el gemelo y que, sin embargo, pasa en un resort entre Portugal y España, tal y como apuntan los medios italianos, sin mandar certificado médico al club, lo que podría acarrear en una sanción al jugador.

La voluntad del jugador es la de recalar en las filas del Inter de Milán, tal y como informan las mencionadas fuentes, pues ya tiene un acuerdo con el club milanés. Sin embargo, la intención del Atalanta es no vender a su gran estrella de los últimos años a un equipo italiano, condición que según el propio CEO del club, Luca Percassi, acordó con el jugador la temporada pasada.

El equipo que dirige el croata Ivan Juric, por el momento, ha dejado fuera de la convocatoria al nigeriano para el duelo de pretemporada ante el Colonia alemán. Y se espera que no entre en convocatoria ni para el duelo ante el Opatija croata ni para el partido ante el Juventus Turín que cierra la preparación.

No es la primera vez que Lookman se declara en rebeldía, pues el verano pasado, después de ganar la Liga Europa con un ‘hat-trick’ suyo, pidió no ir convocado la primera jornada de Serie A para esperar un posible movimiento del PSG.

Esta última campaña, Lookman marcó un total de 20 goles entre Serie A y ‘Champions’. Tuvo también un enfrentamiento público con Gian Piero Gasperini, su entrenador, que le tachó de mal lanzador de penaltis tras la eliminación de Liga de Campeones ante el Brujas. EFE