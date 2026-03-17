Locatarios del Zonal Belén defienden la Plaza Corazón y se oponen a su demolición

Tegucigalpa- Locatarios del zonal Belén en la capital, mantienen este martes reuniones conjuntas ante la presunta intención de demoler la denominada Plaza Corazón hecha con sus propios recursos.

Según manifestaron los denunciantes, la alcaldía del Distrito Central estaría intentando demoler la plaza por vincularla al exedil, Jorge Aldana, a lo que los locatarios puntualizan que la misma fue hecha con recursos propios.

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Además, comentaron que sostendrán reuniones con el actual alcalde, Juan Diego Zelaya para esclarecer la situación y evitar escalar las tensiones sobre el tema.

Asimismo, en el ordenamiento que piensa realizar el alcalde señalaron que se oponen a que saquen los buses del sector porque muchas personas llegan a realizar sus mandados, compran en el mercado y luego abordan los buses.

“Estamos de acuerdo en un reordenamiento pero esta plaza se hizo para brindarle seguridad y protección a nuestros clientes que esperan los buses al interior del país”, apuntaron. IR