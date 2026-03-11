Locatarios de Mercado Perisur claman seguridad y denuncia “ola de asaltos”

Tegucigalpa – La Asociación de vendedores del Mercado Perisur en la salida al sur de la capital hondureña denunciaron una creciente “ola de asaltos” por lo que clamaron seguridad.

Reina María Álvarez, presidenta de la Asociación de Vendedores, indicó que cuentan con tres guardias de seguridad, pero poco o nada pueden hacer ante un grupo de malhechores que los amedrenta.

Con base en lo anterior, solicitó al alcalde capitalino Juan Diego Zelaya intervenir ese mercado.

De igual manera exigió a la Policía Nacional presencia permanente en el sector e investigar los robos que se han realizado.

Expuso que cuentan con videos e incluso ya se ha capturado en el pasado a un asaltante recurrente, pero siempre logra recuperarla libertad.

En ese sentido, insistió que cuentan con evidencia filmográfica que avalan las denuncias, pero requieren que la Policía “haga su trabajo”.

Detalló que los asaltos no son nuevos en este mercado capitalino, pero han ido en aumento en las últimas semanas. (RO)