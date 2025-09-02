Locatarios de la Central de Abastos exponen sus productos en la 27 calle en protesta

San Pedro Sula- Locatarios de la Central de Abastos colocaron sus productos en la 27 calle en protesta ya que en reuniones realizadas la tarde del lunes no llegaron a acuerdos.

Los locatarios mostraron su malestar por el incremento de alquiler de los puestos donde venden sus productos.

“Esta será nuestra protesta de hoy, no podemos pagar más de lo que ya damos”, dijo una vendedora de baleadas.

Los manifestantes hicieron un llamado a sus clientes que los busquen en la 27 calle ya que mientras no se resuelva la problemática en la Central de Abastos ellos no regresarán a los puestos. IR