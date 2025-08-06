Localizan plantación con más de 52 mil arbustos de coca en Colón

Tegucigalpa– La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), localizó y aseguró una extensa plantación de arbustos de coca en una zona montañosa de la aldea Río Hondo, municipio de Iriona, departamento de Colón.
De acuerdo con el reporte policial, el área intervenida comprende aproximadamente siete manzanas de terreno, en las cuales se contabilizaron 52,500 arbustos de coca.
Las autoridades conforme a ley recolectaron las plantaciones y tomaron un muestreo para su respectivo estudio en Medicina Forense.
En lo que va del año, las FFAA han asegurado 41 plantaciones con aproximadamente un millón de arbustos de coca en los sectores de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho y El Paraíso. IR