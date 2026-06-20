Localizan más de 21 mil arbustos de supuesta hoja de coca en zona montañosa de Colón

Iriona – La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) informó sobre el aseguramiento de una extensa plantación con aproximadamente 21 mil arbustos de supuesta hoja de coca en una zona montañosa de Río de Oro, municipio de Iriona, departamento de Colón.

Según las autoridades, la plantación se encontraba distribuida en unas tres manzanas de terreno y fue localizada mediante operaciones de inteligencia de la DNPA, con apoyo de otras unidades policiales.

Los agentes detallaron que los arbustos tenían una altura promedio de 1.5 metros y que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, el cultivo habría estado en producción durante al menos cinco años.

La Policía señaló que el hallazgo evidencia la intención de estructuras criminales de establecer centros de producción de drogas en zonas remotas del país, aprovechando las condiciones geográficas de difícil acceso.

Las autoridades indicaron que posteriormente se ejecutará el proceso de erradicación del cultivo, mientras avanzan las pesquisas para identificar a los responsables de la plantación ilícita. AD