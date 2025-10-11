Localizan el cuerpo de uno de los menores arrastrados por corriente en colonia capitalina

Tegucigalpa– Uno de los dos menores arrastrados por una fuerte correntada de agua en la Cantarero López fue encontrado en el sector de la Primera de Diciembre.

Según se informó el cuerpo del menor fue encontrado en un muro del sector de la Primero de Diciembre.

Los socorristas han iniciado el proceso de recuperación del cuerpo del menor.

Una vez recuperado el cuerpo será entregado a las autoridades de Medicina Forense para que se realice la autopsia correspondiente.

Las labores de los socorristas continúan en la zona para dar con el paradero del otro menor desaparecido.

Los infantes fueron identificados como Josué Isaí Herreras Fúnez de 12 años y Dylan Andrés Carías Fúnez de 8. IR