Localizan a cinco de los seis menores mexicanos desaparecidos tras ser deportados de EEUU

Ciudad de México – La Fiscalía del estado de Tabasco (sur de México) informó este viernes de la localización con vida de cinco de los seis menores que habían sido reportados como desaparecidos, luego de haber sido deportados de Estados Unidos.

En un comunicado, la Fiscalía de Tabasco indicó que la denuncia por desaparición fue interpuesta por el Instituto Nacional de Migración (INM) el miércoles, lo que derivó en la activación de la Alerta Amber para encontrar a los adolescentes.

«Lo anterior, considerando que a las 14:30 horas, del citado día, los adolescentes eran trasladados al albergue Celia González de Rovirosa, pero al bajarlos de la unidad móvil que los transportaba salieron corriendo», detalló la Fiscalía.

Los seis jóvenes eran originarios de los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila (norte de México), pero fueron expulsados de EE.UU. y trasladados hasta el sureño estado de Chiapas.

Los cinco jóvenes localizados son Jorge Emiliano Vega Narváez, de 17 años, originario de Chihuahua; Justin Joan Torres Vásquez, de 17 años, originario de Coahuila; Dilan Cain Herbert Sobrevilla, de 16 años, de Tamaulipas; Miguel Rodríguez Estobar, de 16 años, de Tamaulipas, y Tadeo Gael Moreno Monreal, de 14 años, de Tamaulipas.

Mientras que sigue desaparecido Roberto Vázquez Arriaga, de 14 años, originario de Tamaulipas, de acuerdo con las fichas de búsqueda difundidas por la autoridad.

La Fiscalía estatal agregó que tras ser localizados los cinco jóvenes fueron resguardados por el INM.

Finalmente, la autoridad se comprometió a «dar seguimiento a la investigación hasta lograr su legal conclusión».

México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

No obstante, la organización Amnistía Internacional ha alertado de un «importante subregistro» de personas migrantes -principalmente de otros países- que desaparecen en México. EFE

(vc)