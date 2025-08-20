Localizan 18 mil arbustos de marihuana en Tocoa

Tegucigalpa-Una plantación con aproximadamente 18 mil arbustos de supuesta marihuana, fue asegurada en el sector montañoso de la comunidad de Las Minas, municipio de Tocoa, departamento de Colón.

El alucinógeno estaba sembrado en una extensión de tres manzanas de tierra.

La operación fue ejecutada por un equipo táctico del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales y de la Dirección de Información Estratégica C-2, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico DLCN, como parte de las acciones permanentes en contra del crimen organizado.

En lo que va del año, las FFAA han asegurado 19 plantaciones de marihuana, con más de 200 mil plantas en una extensión de 46 manzanas de tierra.

Los aseguramientos se han llevado a cabo en Colón, Olancho, Atlántida y Yoro. IR