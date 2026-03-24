Lobos remonta a Olancho y corta racha negativa sin triunfos

Choluteca – Lobos UPNFM venció este lunes 2-1 al Olancho FC en la continuación de la jornada 14 del Torneo de Clausura 2026.

El partido se jugó en el estadio Emilio Williams de la ciudad de Choluteca donde el equipo universitario sufrió para cortar una racha de tres partidos sin ganar.

“Los Potros” empezaron ganando en el minuto 17 con un largo pase de Marlon “Machuca” Ramírez y el joven Aarón Cabrera definió con un remate suave de globo para vencer al arquero Celio Valladares.

Kilmar Peña emparejó el marcador a favor del equipo universitario con un remate de cabeza que no pudo contener el portero Harold Fonseca en el minuto 36.

Finalmente, Peña marcó el seguindo gol de la noche en los minutos adicionales del primer tiempo mediante lanzamiento penalti.

Los otros resultados de la jornada 14: Motagua 1-1 Real España, Juticalpa FC 1-6 Olimpia y Marathón 2-0 Victoria. AG