Lobos ganan y Génesis sorprende a Marathón

Tegucigalpa – La jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras finalizó este jueves 26 de febrero con dos partidos, entre los Lobos de la UPN que venció 1-0 a Platense y Marathón que cayó de local ante Génesis PN 1-2.

El partido Lobos de la UPN y Platense se disputó en el Estadio Emilio Williams, en Choluteca. Al final, la UPN venció 1-0 al Tiburón.

Ambos clubes tuvieron pocas aproximaciones al área rival durante el primer tiempo, aunque estuvieron cerca de anotar en esos 45 minutos.

Sin embargo, pese a los acercamientos, se fueron al descanso en un empate sin goles, por lo que todo se definía en la segunda parte.

En el segundo tiempo, Kilmar Peña anotó de cabeza desde un centro del tiro de esquina.

Marathón y Génesis FC

Marathón y Génesis FC se enfrentaron en el estadio general Francisco Morazán, en San Pedro Sula, en Cortés, donde Génesis FC sorprendió a los verdolagas al vencerlos 1-2 de visita.

Fue Juan Riascos quien, en el minuto 23, anotó el primer tanto a favor de los visitantes.

En la segunda mitad, en el minuto 51, Nicolás Messiniti marcó el empate para los verdolagas por lanzamiento de penal.

En el minuto 57 Denilson Núñez logró rematar un balón que le quedó dentro del área tras un error defensivo y marcó el definitivo 1-2.

La octava fecha del torneo inició el martes con el triunfo de Victoria sobre Olancho FC por un marcador de 2-1 en el Estadio Municipal Ceibeño, en La Ceiba, en Atlántida.

Un día después, Motagua venció 1-2 a Juticalpa FC en el Estadio Juan Ramón Brevé, en Juticalpa, en Olancho.

En tanto, Olimpia goleó a CD Choloma por un marcador de 3-0 en el Estadio Nacional ‘Chelato Uclés’, en Tegucigalpa, en Francisco Morazán. IR