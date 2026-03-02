Lobos doblega en La Paz al Génesis

La Paz – Lobos venció este lunes al Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz en el cierre de la novena fecha del Torneo de Clausura 2026.

La primera anotación del partido ocurrió en el minuto 44, cuando Luis López aprovechó un despiste del defensor del Génesis al arrebatarle el balón en el área, mandó un pase para que Kilmar Peña rematara con su pierna derecha venciendo al arquero Dayan Rodríguez.

Al minuto 58, centro de Jonathan Núñez al área para que Jairo Róchez rematara de cabeza sin tener una marca para doblegar al equipo canino.

Con el triunfo, Lobos llega a 10 puntos, igualados con Olancho FC y Victoria en el quinto lugar; mientras que el Génesis PN en último puesto con seis unidades.

Los otros resultados de la jornada nueve son: Marathón 2-1 Olimpia, Motagua 1-1 Olancho FC, Real España 2-2 Platense y Juticalpa FC 1-0 Victoria. AG