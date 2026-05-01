“Lo voy a contra-derrotar en las urnas”, dice Rixi Moncada a Octavio Pineda

Tegucigalpa – La expresidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, afirmó que derrotaría al exministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda Paredes, en las urnas para las elecciones primarias de 2029.

– Hoy, de nuevo, el expresidente Manuel Zelaya se descantó por Rixi Moncada como próxima candidata de Libre en los comicios de 2029.

Moncada participó este viernes en la marcha del 1 de mayo que conmemora el Día Internacional del Trabajador.

Fue consultada por las aspiraciones políticas de Octavio Pineda Paredes de convertirse en el candidato presidencial de Libre para el proceso electoral del 2029. “Si Octavio ha decidido participar, y si finalmente yo decido participar, tenga la seguridad que lo voy a contra-derrotar en las urnas”, dijo a periodistas.

Señaló que se ha mantenido callada sobre sus aspiraciones presidenciales porque Libre ha propuesto en organizarse y lograr unidad para el presente año.

Aunque indicó que Libre tiene una práctica democrática interna abierta en la que cualquiera puede participar si tiene aspiraciones. AG