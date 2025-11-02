spot_imgspot_img
Frase del día

“Lo único que será ‘permanente’ de esa comisión (dictadura legislativa) será el repudio que sentimos por ella”.

Por: Proceso Digital

Eduardo Facusse • Empresario hondureño

