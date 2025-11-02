Frase del día“Lo único que será ‘permanente’ de esa comisión (dictadura legislativa) será el repudio que sentimos por ella”.Por: Proceso Digital2 de noviembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Eduardo Facusse • Empresario hondureño Noticias recientes Portada PolíticaRixi Moncada, quiere continuar con la “refundación” de Xiomara Castro PolíticaCossette López pide abstenerse de conocer licitación del transporte de material electoral Portada DigitalPortada Lunes 03.11.2025. InfografiasPortada Rixi Moncada PolíticaUn consejero no puede recusar a otro consejero, señala presidente del Colegio de Abogados