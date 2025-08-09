Lo único que le queda a Libre es trabajar su narrativa, señala diputada nacionalista tras acuerdo del CNE

Tegucigalpa – La diputada nacionalista María Antonieta Mejía señaló que la única arma que puede utilizar el Partido Libertad y Refundación (Libre) es trabajar en una narrativa para el proceso electoral.

“Se le ahumó el ayote a Manuel Zelaya y los de Libre se quedaron con los colochos hechos, únicamente les queda trabajar la narrativa porque saben que perdieron en la mesa del diálogo ya que persiste la verificación”, dijo la congresista.

Apuntó que el acuerdo del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) permite verificación humana en actas que estén con inconsistencias.

Enfatizó que el acuerdo en el CNE no se trata de vencedores o perdedores, sino que prevalecerá la democracia y certidumbre en el proceso electoral.

Mejía afirmó que el 30 de noviembre, día de las elecciones generales, habrá las mínimas garantías de seguridad para poder resolver con anticipación el problema que se había dado. AG