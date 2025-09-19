Frase del día“Lo que se quiere son elecciones democráticas y libres, es lo que el país quiere. El soberano es el que pone y quita gobernantes”.Por: Proceso Digital19 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Rebeca Ráquel Obando | Presidenta de la CSJ Noticias recientes DeportesLa NFL inicia su gira europea, que tendrá parada histórica en Madrid Cifra del día170 mujeres Ciencia y TecnologíaOracle asegurará el algoritmo de TikTok dentro de pacto para operar la app en EEUU PolíticaChantaje, extorsión y paralización legislativa a la orden del día CalienteHallan mujer en estado de descomposición en Santa Bárbara