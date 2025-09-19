spot_imgspot_img
Frase del día

“Lo que se quiere son elecciones democráticas y libres, es lo que el país quiere. El soberano es el que pone y quita gobernantes”.

Por: Proceso Digital

Rebeca Ráquel Obando | Presidenta de la CSJ

