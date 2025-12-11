Lo que salga de la Comisión Permanente no tiene ninguna relevancia: Mario Pérez

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez señaló que lo salga de la Comisión Permanente del Congreso Nacional sobre el proceso electoral no tiene ninguna relevancia.

Pérez reaccionó así a las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien en conferencia de prensa reiteró el discurso de un golpe electoral que ha abanderado el partido Libertad y Refundación (Libre), al cual pertenecen la mayoría de los integrantes de esa comitiva, incluyendo a Redondo.

“Esa comisión ilegal no tiene ningún peso ni mediático, ni legal, ni jurídico, no son más que un grupo de amigos que se reunieron a tomar café y a discutir la estrepitosa derrota que tuvo el partido de ellos en las pasadas elecciones”, afirmó.

El parlamentario dijo que las resoluciones que pueden salir de esa comitiva no se aplican en la vida jurídica del país, y que la misma fue conformada de manera ilegal, que lo que tendría que estar haciendo es montando el proceso de transición del Legislativo. VC