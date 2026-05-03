“Lo que pasó con el gobierno anterior era un llanto permanente, pero con el actual ya asoman las lágrimas”: Denis Castro

Tegucigalpa – “Lo que pasó con el gobierno anterior era un llanto permanente, pero con este ya se asoman las lágrimas porque hay gobierno, pero no se siente. Hay funcionarios, pero no se miran los resultados, es decir hemos cambiado de personas, pero los problemas ahí están y lastimosamente el siguiente gobierno va a heredar exactamente los mismos problemas que no solucionaron”, expresó el exdiputado y médico forense Denis Castro Bobadilla.

– “Hemos tenido narcodiputados, diputados criminales, de todo, porque es el corte transversal de la ciudadanía hondureña”, aseveró.

Calificó como “tremendo” lo que está pasando en materia de seguridad y cuestionó que la violencia no se ataca con decretos, se tienen que prevenir las acciones violentas en el país.

Pidió a la actual clase política que gobierna que se dedique a resolver los problemas y dejar de estar viendo más allá del Goascorán -en referencia a Nayib Bukele– de quien dijo recibe muchas críticas desde Honduras, aunque esa vecina nación avanza a pasos agigantados porque hay gobernante.

El galeno reflexionó que pese al paso del tiempo, próximo a cumplir 100 días el actual gobierno, existe una sensación ciudadana que no hay cambios a los problemas del país. “No se sienten los cambios en seguridad o en salud”, dijo e invitó a que se den una vuelta por el máximo centro asistencial de Honduras -el Hospital Escuela- para salir horrorizados de lo que ahí se vive a diario.

Tildó de “ocurrencias administrativas” que el presidente Nasry Asfura se haya autonombrado como ministro de Salud, lo que demuestra “una total improvisación” porque la gobernanza no consiste en “yo soy el que estoy y soy el que estoy”, sino la sociedad ponemos gobernantes para ver cambios.

Secretaría de Seguridad “de cristal”

Castro Bobadilla caviló que Honduras tiene una Secretaría de Seguridad “de cristal”, donde ya ni caben de tanto condecorado y tanta chapa que hay ahí. “Parece una constelación, todos se mueren porque los asciende el Congreso sin ponerles metas, es una carga pesada el sistema de seguridad nacional y la investigación criminal que no existe”, regañó.

Refirió que el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez solamente “esta en el cargo”, aunque sin directrices claras para combatir la inseguridad que abate a Honduras.

“La Policía ahora tiene todo: drones, logística, juguetitos, pero no nos dan respuestas, no cumplen metas. Se ascienden cada cinco años. Llueve, truene o relampaguee llega la lista al Congreso y hay que ascenderlos sin que hayan producido ningún beneficio a este país”, disparó.

Sobre los 100 días del actual gobierno, que se cumplen el 7 de mayo, Castro Bobadilla lo retrató como “una lágrima en una población exhausta de pedir resultados a aquellos que se propusieron para solucionar los problemas de Honduras. El nombre de Honduras se escribe en una triste lágrima en un país rico que merece mejor suerte, pero que es enormemente robado”.

Aquí no hay resultados inmediatos, mediatos, ni tardíos, concluyó el doctor Castro. JS