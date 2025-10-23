 “Lo que parece es un circo para destruir la institucionalidad del país”, expresidente de CCIC sobre denuncia de Ochoa

Tegucigalpa- El empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, reaccionó con ironía a la denuncia presentada por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien aseguró tener en su poder una memoria USB con 24 audios que revelarían un supuesto plan para generar crisis en el proceso electoral hondureño.

-“En ese USB lo único que había era una canción de Bad Bunny o de Taylor Swift” ironiza Eduardo Facussé

“Pienso que en ese USB lo único que había era una canción de Bad Bunny o de Taylor Swift”, expresó Facussé en su cuenta de X, el tono sarcástico, del empresario pone en duda la veracidad de las acusaciones del funcionario.

El empresario también instó a que se hagan públicos los supuestos audios, ya que, según dijo, hasta el momento “lo que parece es un circo para destruir la institucionalidad del país”.

Las declaraciones de Facussé surgen luego de que Ochoa interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público, en la que mencionó delitos como sedición, traición, asociación ilícita, conspiración, cohecho y amenaza electoral, supuestamente vinculados a un complot para desacreditar las próximas elecciones generales.

Facussé, reconocido por sus críticas a la gestión gubernamental y su defensa del fortalecimiento institucional, consideró que este tipo de denuncias sin pruebas públicas concretas solo aumentan la polarización política y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

El empresario coincide con otras voces que apuntan que, en lugar de distraer al país con espectáculos políticos, las autoridades deberían concentrarse en garantizar elecciones transparentes y en fortalecer la democracia, no en deteriorarla.LB