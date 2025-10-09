Lo que hay es recuperadores de tierra, dice diputado Barahona sobre invasiones a la propiedad

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona, consideró este jueves que no existe invasión de propiedades, sino personas que solo recuperan tierras.

Comentó que las recuperaciones de tierra en el agro de parte de campesinos se deben a la concentración de tierras en pocas manos.

Advirtió que mientras no haya una política de entrega de tierra a los campesinos, la vida de los campesinos es el cultivo y producción de la tierra, y va a buscar adonde.

Barahona añadió que se van a seguir generando confrontaciones porque no hay una distribución de la tierra a quienes la necesitan y la hacen producir.

“Lo que hay son recuperadores de tierra para producir, los campesinos recuperan tierras nacionales para la producción”, expresó el congresista al ser consultado si hay invasores.

Insistió que hay concentración de tierras y que están mal distribuidas.

El diputado señaló que se debe investigar los casos de invasión de propiedades en el caso de asalto a una colonia privada donde residen ciudadanos canadienses. AG