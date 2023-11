“Lo que diga la embajadora yanqui a mí no me importa”, dice diputado Sandoval

Tegucigalpa– El diputado Fabricio Sandoval dijo este martes que lo que exprese la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu no le importa ya que es una simple embajadora al igual que otros que hay en el país.

Sandoval dijo a la prensa que le consultó su opinión sobre lo declarado por la diplomática de buscar un compromiso entre todas las bancadas, “lo que diga la embajadora yanqui a mí no me importa, porque es una simple embajadora al igual que la de Ecuador, el embajador de Cuba, Chile, no me importa”.

Agregó que lo que diga María, Pedro, Juan eso si importa porque ellos trabajan todos los días para sacar adelante el país.

“Si la embajada yanqui sigue protegiendo a los corruptos y narcos que metieron toneladas de cocaína, pues que se quede con esos narcos, porque nosotros no vamos acceder”, increpó.

Apuntó que el gobierno de Estados Unidos debe de estar preocupado por defender a los niños palestinos que están siendo asesinados por Israel. IR