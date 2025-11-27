Lo que diga Donald Trump es una opinión muy personal, reacciona vicecanciller Torres

Tegucigalpa – Para el vicecanciller Gerardo Torres lo que diga el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump es una opinión muy personal y que si la candidata del oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada “tendrá que con los EEUU y los demás países, seguir con estas buenas relaciones que le hereda la presidenta Xiomara Castro”.

(Leer) “Me llaman comunista para esconder la verdad”, dice Rixi que insiste “el TREP es una trampa”

Torres reaccionó así a los planteamientos realizados en las últimas horas por el presidente Trump, quien mediante un mensaje en su red social, pidió a los hondureños votar por el nacionalista Nasry Asfura.

En su enunciado, Trump citó que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, “es cercana al comunismo”.

El también dirigente de Libre refirió que un grupo de funcionarios se reunió recientemente en la Casa Blanca después de todas las cosas que dijo el gobernante estadounidense.

Asimismo, mencionó que el gobernante se reunió con el nuevo alcalde de New York, Zohran Kwame Mamdani pese a que previo a las votaciones de las cuales salió victorioso lo llamó comunista.

“Ahora lo recibió en la Casa Blanca y dijo solo linduras de él y se puso a la orden en trabajar en conjunto, entonces ya vimos ese comportamiento, lo que diga el señor Trump es una opinión muy personal”, afirmó. VC