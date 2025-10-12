Frase del día“Lo principal es salvaguardar la seguridad de los niños estudiantes y de los compañeros docentes. Padres de familia, si tienen hijos que deban cruzar quebradas o ríos para asistir a clases, que no los manden a la escuela».Por: Proceso Digital12 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesEspaña formará a jóvenes indígenas hondureños para que emprendan en sus comunidades NacionalesMuchos centros educativos están en riesgo, señala ministro Esponda, quien esta tarde anunciarán si sigue suspensión de clases NacionalesSe reportan 12 nuevas invasiones a propiedades en Tela “La situación está fuera de control” denuncia abogado FarándulaTom Hiddleston celebra «la magia de los pequeños momentos» en ‘La vida de Chuck’ NacionalesFiscalía debe citar al alcalde Contreras ya que tiene mucho que explicar dice vicealcalde de SPS