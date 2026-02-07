Lo primero que se debe hacer es limpiar la imagen del país para atraer la inversión: Epaminondas Marinakys

Tegucigalpa – El Ministro Asesor de Inversiones, Epaminondas Marinakys, señaló este sábado que lo primero que se debe hacer es limpiar la imagen del país para poder atraer la inversión extranjera.

En ese sentido, dijo que existe un compromiso por parte del presidente de la República, Nasry Asfura.

La imagen de Honduras no ha sido muy buena en los últimos años, ahora debemos enviar mensajes positivos.

Lo anterior inicia por colocar reglas claras y seguridad jurídica para que los inversionistas tengan la confianza que se va a respetar las leyes y sus inversiones.

Pero esta misma seguridad se les brindará a los inversionistas nacionales, agregó.

Sin hacer proyecciones dijo que actualmente existe un panorama alentador para la inversión en el país.

Adelantó que hasta el momento las reuniones con empresarios nacionales le dejan claro un clima adecuado para las inversiones.

Los empresarios hondureños tenían el deseo de invertir, pero estaban cautelosos porque había mucha incertidumbre y no existía seguridad jurídica.

Todo ese panorama ha cambiado y los empresarios están totalmente convencidos que hay grandes oportunidades en Honduras. (RO)