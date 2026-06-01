Frase del día

“Lo primero es transparentar porque parte del déficit mensual de la empresa -son 1 mil 300 millones de lempiras- es que no se cobra la tarifa real. La política ha absorbido eso tema o no se ha ordenado correctamente”.

Por: Proceso Digital

Guillermo Panting • Gerente de la ENEE

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