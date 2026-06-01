Frase del día“Lo primero es transparentar porque parte del déficit mensual de la empresa -son 1 mil 300 millones de lempiras- es que no se cobra la tarifa real. La política ha absorbido eso tema o no se ha ordenado correctamente”.Por: Proceso Digital31 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Guillermo Panting • Gerente de la ENEE Noticias recientes Usa 2026 - NoticiasPacho, Hincapié y Valencia encabezan la lista de los 26 convocados por Ecuador al Mundial Portada DigitalPortada Lunes 01.06.2026. Cifra del día832 muertos InternacionalesEstados Unidos anuncia que lanzó varios ataques de «autodefensa» contra Irán PolíticaConsejera Cossette López cuestiona a quienes critican sin fundamentos el sistema electoral hondureño