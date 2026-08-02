Lo positivo del fenómeno del niño

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Todos sabemos que el paso del fenómeno del niño por el territorio hondureño tendrá efectos ambientales que aún no podemos imaginar, pero por otra parte sabemos que este fenómeno natural nos demostrará la vulnerabilidad a la que estamos expuestos como nación; sabemos que una de las características será la sequía, producto de la horas expuestos al sol y de la intensidad de los rayos solares, algo parecido al efecto de una lupa gigante, los rayos solares se servirán intensos.

Una vez más la naturaleza nos demostrará nuevamente lo frágil que somos, en años anteriores fue por medio del agua, recuerde usted a los huracanes: Fifí,Mitch, Eta y otros más , y en esta ocasión será por medio de los rayos solares, es decir, otro elemento de la naturaleza, los impactos y los efectos ambientales dependerá de un solo factor.

Ese factor es la cobertura forestal a nivel nacional, es decir, cómo están nuestros bosques, la efectividad de los diferentes programas de reforestación a nivel nacional y otro muy importante; lo amigable que son las prácticas o actividades “productivas y extractivas”, en otras palabras qué tan amigables han sido con el ambiente: los monocultivos (todos), las prácticas agropecuarias, las prácticas de explotación forestal, la explotación de minerales, es decir, toda nuestra actividad productiva.

Cuando se trataba de fenómenos relacionados con el agua el impacto era el desbordamiento de los ríos y en consecuencia las inundaciones en las partes bajas y en este caso que es el otro lado de la moneda, observaremos la poca disponibilidad de agua en el sistema hidrológico y toda infraestructura relacionada con la captura o retención del agua, escenario ya observado en las presas o embalses que retienen el agua para su distribución a las ciudades, las cuales cada dia reflejan una disminución de los niveles de retención del agua.

Otro efecto ambiental, lo observaremos en la pérdida de los cultivos y en la ganadería extensiva, no así en la intensiva; los primeros se marchitarán como primer síntoma y luego no podrán resistir por la falta de agua y el extremo sol, igualmente, pasará con los animales vagando en los cerros y montañas, morirán por la misma situación o serán presa de los depredadores que están casi en las mismas condiciones.

Los impactos serán muchos, a saber: alto costo de la canasta básica, el valor del agua para ingerir aumentará mes a mes por la poca disponibilidad y por los procesos aplicados para su limpieza y posterior uso, sin embargo, estos de alargarse el tiempo de sequía irremediablemente también se verán afectados por la no recarga de los acuíferos, “ el efecto esponja de los bosques” y dependerá de que tanta agua hayan almacenado, es decir, estimados lectores, que enfrentaremos escenarios nunca antes vistos por una sola condición que nunca hemos cumplido y se llama, Ordenamiento territorial, es decir, planificar nuestras actividades y realizarlas donde se pueda hacer y no seguir así como se ha venido realizando a lo empírico por no decir otra palabra.

El otro escenario, que es peor aún, será la crisis de suministro de energía en que estamos entrando, al colapsar todos los proyectos de generación de energía por medio del agua, cuya capacidad se estima es entre un 30 % y 35% según la época del año, no habrá otra solución que comprar energía en el mercado eléctrico centroamericano, sin embargo, esta energía estoy más que seguro será térmica, la más cara, porque igualmente las otras naciones están enfrentando la misma crisis hídrica producto del fenómeno del niño.

¿cual es lo positivo de éste fenómeno, se estarán preguntando?, muy sencilla la respuesta: debemos cambiar la forma en que nuestro sistema “ productivo” se ha venido “desarrollando” y realizar en serio las reforestaciones, no seguir utilizando los recursos del estado en asuntos políticos, aún sigo preguntando donde están las plantaciones realizadas por el gobierno anterior; es decir, debemos trabajar en serio en la administración pública, las ferias son en los pueblos, a bailar y hacer lo que quieran, pero en la administración pública debemos ser responsables, no mentir recuerden las mentiras tiene patas cortas.

Este fenómeno nos debe de preocupar a todos, no sabemos con certeza hasta donde lo soportaremos, cuánto tiempo durarán nuestras reservas de agua en el suelo, hoy más que nunca debemos cuidar nuestros bosques y su diversidad biológica y ya pensar en reciclar las aguas servidas para su posterior utilización, y otra situación que debemos aprovechar con la baja de los niveles del agua es hacer la limpieza de los ríos y quebradas, sacar toda la basura que hemos tirado, hay lugares que hasta televisores y refrigeradoras encuentran, así de puercos hemos sido e irresponsables.

Pareciera que la madre naturaleza nos quiere demostrar el daño que hemos causado en toda la nación y mostranos que es a nosotros mismos los principales perjudicados, hondureños llegamos al río de las verdades, es tiempo de cambiar, de lo contrario nos enfrentaremos a situaciones complicadas, por esa razón es el llamado a todos los sectores.

Sentémonos a conversar y planificar el desarrollo sostenible, caminemos todos en la misma dirección, eduquémonos y aprendamos a vivir en esta nación con muchas ventajas naturales y geográficas, estoy seguro que podemos hacerlo, vamos todos a conversar y resolver, nuestras futuras generaciones merecen un mejor país, ¡heredemos abundancia y no pobreza, podemos hacerlo!