Frase del día

“Lo más grave, es que, a pesar de sus cuestionables resultados, con toda probabilidad, el estado de excepción seguirá vigente el día de las elecciones generales”.

Por: Proceso Digital

Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

