Frase del día“Lo más grave, es que, a pesar de sus cuestionables resultados, con toda probabilidad, el estado de excepción seguirá vigente el día de las elecciones generales”.Por: Proceso Digital22 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Noticias recientes FarándulaJimmy Kimmel bate su récord en YouTube con el monólogo de su regreso a la televisión NacionalesVicecanciller confirma intercepción de embarcación salvadoreña en aguas hondureñas NacionalesMás de 300 docentes han sido desplazados por violencia en Honduras FarándulaArtista urbana puertorriqueña Young Miko será telonera de ocho conciertos de Billie Eilish Cultura y SociedadLa Colección Brown recoge la representación humana en el arte en una exhibición en Londres