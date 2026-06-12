Lluvias y tormentas eléctricas aisladas afectarán gran parte del territorio nacional

Tegucigalpa- La convergencia de humedad y viento proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico estará generando este viernes condiciones inestables sobre gran parte del territorio hondureño, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Según el pronosticador de turno, Will Ochoa, se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas aisladas en las regiones occidental, sur, centro, oriente y algunas áreas del norte del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 1 y 3 pies.

Las autoridades también informaron que el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto menguante. La salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana y la puesta del sol será a las 6:17 de la tarde.

Respecto a las temperaturas, la región oriental alcanzará una máxima de 32 grados y una mínima de 22; la occidental registrará 33 y 16 grados; la región insular tendrá temperaturas entre 30 y 27 grados; mientras que Tegucigalpa reportará una máxima de 28 y una mínima de 20 grados Celsius.

En la zona sur se esperan temperaturas de hasta 34 grados y mínimas de 26; la región central registrará 31 y 22 grados; y la zona norte será una de las más cálidas del país con máximas de 35 grados y mínimas de 25 grados centígrados.

Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.LB