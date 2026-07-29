Lluvias y tormentas eléctricas afectarán la mayor parte de Honduras por onda tropical y vaguada

Tegucigalpa- Los remanentes de una onda tropical, en combinación con una vaguada en altura, estarán generando este miércoles un incremento en la nubosidad, lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional, informó el pronosticador de turno, Mario Centeno.

De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se esperan en la región occidental, así como en zonas del centro, oriente y norte del país, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas de precaución necesarias, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

Las condiciones marítimas se mantendrán estables, con oleaje de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

En cuanto a las temperaturas, para la región oriental se prevé una máxima de 29 grados y una mínima de 21; en la región occidental, 32 y 16 grados; en Francisco Morazán, 29 y 20 grados; en la región insular, 31 y 26 grados; en la región sur, 39 y 26 grados; en la región central, 32 y 19 grados; y en la región norte, 34 y 24 grados centigrados.

Asimismo, se informó que la fase lunar corresponde a luna llena. La salida del sol fue a las 5:32 de la mañana y la puesta será a las 6:18 de la tarde.LB