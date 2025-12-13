Lluvias y precipitaciones débiles para este sábado

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticó para este sábado lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos sobre las regiones norte y oriente.

Mientras que en las zonas del centro y occidente del país se espera precipitaciones débiles aisladas.

Estas condiciones climáticas son generadas por una vaguada en superficie y viento del noreste transportando humedad desde el mar Caribe al territorio nacional.

El oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca será de uno a tres pies.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 28 grados Celsius, 36 en Choluteca, 27 en Colón, 29 en Comayagua, 26 en Copán, 29 en Cortés, 26 en El Paraíso, 26 en Francisco Morazán y 30 en Gracias a Dios.

Asimismo, en Intibucá se pronostica 20 grados Celsius, 29 en Islas de la Bahía, 29 en La Paz, 26 en Lempira, 26 en Ocotepeque, 29 en Olancho, 27 en Santa Bárbara, 36 en Valle y 27 en Yoro. AG