spot_imgspot_img
Nacionales

Lluvias y lloviznas débiles este sábado en el norte, noroccidente y oriente de Honduras

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Para este sábado, el pronostico del clima es cielo nublado con lluvias y lloviznas débiles para las regiones del norte, noroccidente y oriente de Honduras.

Estas condiciones climáticas son generadas por vientos del noreste y este transportan humedad desde el mar Caribe hacia el país.

Mientras que, en horas de la tarde la brisa del Pacífico generará chubascos débiles en áreas del suroccidente, sur y montañas del centro.

El oleaje en el litoral Caribe y el golfo de Fonseca será de dos a cuatro pies.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 28 grados Celsius, 35 en Choluteca, 30 en Colón, 27 en Comayagua, 24 en Copán, 29 en Cortés, 26 en El Paraíso, 27 en Francisco Morazán, 29 en Gracias a Dios y 20 en Intibucá.

Asimismo, en Islas de la Bahía y La Paz la temperatura máxima serán de 27 grados Celsius, 26 en Lempira, 27 en Ocotepeque, 33 en Olancho, 28 en Santa Bárbara, 36 en Valle y 27 en Yoro. AG

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024