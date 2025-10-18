Lluvias y chubascos para este sábado en Honduras

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticó para este sábado lluvias y chubascos débiles a moderados en la mayor parte del país.

Estas condiciones climáticas son generadas por una vaguada en superficie asociada a un sistema de baja presión al sur del golfo de Fonseca, así como la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y océano Pacífico.

Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica, más intensos y mayores acumulados de precipitaciones en las regiones de occidente, centro, sur, suroriente y áreas del norte.

El oleaje en el litoral Caribe será de uno a tres pies, mientras que el Golfo de Fonseca será de dos a cuatro.

Las temperaturas máximas en los departamentos de Atlántida y Choluteca serán de 33 grados Celsius, 32 en Colón, 30 en Comayagua, 31 en Copán, 33 en Cortés, 24 en El Paraíso, 29 en Francisco Morazán, 32 en Gracias a Dios, 24 en Intibucá y 31 en Islas de la Bahía.

Asimismo, en La Paz se prevé temperaturas de 28 grados Celsius, 30 en Lempira, 31 en Ocotepeque y Olancho, 30 en Santa Bárbara, 31 en Valle y Yoro. AG