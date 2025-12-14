Lluvias y chubascos para este domingo en el oriente, norte y noroccidente de Honduras

Tegucigalpa – Para este domingo se pronostican lluvias, lloviznas y chubascos débiles, dispersos y moderados aislados principalmente sobre las regiones noroccidental, norte, oriente y áreas del centro y occidente del país.

Estas condiciones climáticas son producidas por el viento del noreste producido por una cuña de alta presión sobre el territorio hondureño.

El oleaje en el Golfo de Fonseca y litoral Caribe será de uno a tres pies.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 28 grados Celsius, 36 en Choluteca, 30 en Colón, 30 en Comayagua, 26 en Copán, 30 en Cortés, 27 en El Paraíso, 27 en Francisco Morazán, 29 en Gracias a Dios y 20 en Intibucá.

Mientras que en Islas de la Bahía la temperatura será de 29 grados Celsius, 30 en La Paz, 29 en Lempira, 29 en Ocotepeque, 29 en Olancho, 30 en Santa Bárbara, 36 en Valle y 28 en Yoro. AG