Lluvias y chubascos moderados este domingo en Honduras

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que para este domingo se pronostica lluvias y chubascos aislados en el territorio hondureño.

El ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional estará generando abundante nubosidad, viento racheado, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica aislada.

Los mayores acumulados se registrarán sobre las regiones del noroccidente, suroccidente y centro.

El oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca será de dos a cuatro pies.

La máxima temperatura en el departamento de Atlántida será de 33 grados Celsius, 36 en Choluteca, 34 en Colón., 32 en Comayagua, 30 en Copán 36 en Cortés, 29 en El Paraíso y Francisco Morazán, 32 en Gracias a Dios y 24 en Intibucá.

Asimismo, en Islas de la Bahía se pronostica temperaturas de 33 grados Celsius, 31 en La Paz, 30 en Lempira, 29 en Ocotepeque, 33 en Olancho, 34 en Santa Bárbara, 32 en Yoro y 34 en Valle. AG