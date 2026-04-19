Lluvias y chubascos en el suroccidente, occidente y centro de Honduras para este domingo

Tegucigalpa – Para este domingo se pronostican lluvias y chubascos débiles con actividad eléctrica en zonas del suroccidente, occidente y centro del territorio hondureño, según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos)

Así lo confirmó el pronosticador de turno, Will Ochoa, quien detalló que estas condiciones climáticas son generadas por el transporte de humedad desde el Mar Caribe y Océano Pacífico hacia el territorio hondureño.

El pronóstico ⛈️ del estado del tiempo para este domingo 19.04.2026. en Honduras #ProcesoDigital pic.twitter.com/e2bYYPNAgb — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 19, 2026

La convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico producirán lluvias y chubascos débiles, dispersos a moderados y acompañados de actividad eléctrica en la región suroccidente, áreas de occidente y centro, señaló

Asimismo, precipitaciones débiles aisladas en el suroriente y sur, dijo

El oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca serán de uno a tres pies de altura.

La temperatura máxima para el departamento de Atlántida será de 31 grados Celsius, 37 en Choluteca, 31 en Colón, 31 en Comayagua, 29 en Copán, 34 en Cortés, 31 en El Paraíso, 29 en Francisco Morazán, 32 en Gracias a Dios y 22 en Intibucá.

Asimismo, en Islas de la Bahía y La Paz se pronostican temperaturas máximas de 31 grados Celsius, 30 en Lempira, 28 en Ocotepeque, 33 en Santa Bárbara, 34 en Olancho, 37 en Valle y 30 en Yoro. (RO)