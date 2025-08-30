Lluvias y chubascos en el país debido a vaguada y humedad del Caribe

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable.

Por la mañana el viento del este transporta humedad desde el mar Caribe y generará precipitaciones débiles y dispersas al oriente del país, mientras que, por la tarde la convergencia de viento y humedad del mar Caribe y el océano Pacífico y una vaguada en superficie causarán lluvias y chubascos débiles y moderados dispersos al sur, centro, suroccidente, occidente, noroccidente y zonas del oriente del país.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 30°C, mínima de 19°C

Zona sur: Máxima de 34°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 29°C, mínima de 21°C

Zona norte: Máxima de 32°C, mínima de 23°C

Zona insular: Máxima de 32°C, mínima de 27°C

Zona oriental: Máxima de 31°C, mínima de 23°C

Zona occidental: Máxima de 30°C, mínima de 13°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es luna nueva, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:37 am y la puesta a las 6:02 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB