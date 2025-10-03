Lluvias y chubascos débiles para este viernes del Feriado Morazánico

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticó que habrá para este viernes lluvias y chubascos débiles a moderados en el territorio hondureño.

Estas condiciones climáticas son generadas por la influencia de una vaguada en superficie, así como la convergencia de viento y humedad provenientes del Mar Caribe y del Océano Pacífico.

Las precipitaciones se presentarán con mayor intensidad y acumulados en las regiones suroccidente, sur y zonas del centro.

El oleaje en el litoral Caribe será de uno a tres pies, y de dos a cuatro en el Golfo de Fonseca.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 30 grados Celsius, 33 en Choluteca, 31 en Colón, 30 en Comayagua, 28 en Copán, 32 en Cortés, 28 en El Paraíso y Francisco Morazán, 30 en Gracias a Dios, 22 en Intibucá y 31 en Islas de la Bahía.

Para La Paz la temperatura será 30 grados Celsius, 28 en Lempira, 27 en Ocotepeque, 32 en Olancho, 30 en Santa Bárbara, 32 en Valle y 29 en Yoro. AG