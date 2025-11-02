Lluvias y chubascos débiles para este domingo en el centro, sur y oriente de Honduras

Tegucigalpa – Para este domingo se pronostican chubascos de moderados a dispersos, acompañado de tormentas eléctricas aisladas en las regiones del oriente, centro y sur.

Mientras en las regiones del norte y noroccidente se prevé un aumento en la nubosidad y precipitaciones débiles y dispersas.

Estas condiciones climáticas son generadas por los vientos frescos del norte y noreste.

El oleaje en el litoral Caribe será de uno a tres pies, y de dos a cuatro en el Golfo de Fonseca.

La temperatura máxima en Atlántida será de 28 grados Celsius, 35 en Choluteca, 29 en Colón, 28 en Comayagua, 26 en Copán, 30 en Cortés, 26 en El Paraíso y Francisco Morazán, 31 en Gracias a Dios y 21 en Intibucá.

Asimismo, en Islas de la Bahía tendrá temperatura máxima de 31 grados Celsius, 28 en La Paz, 27 en Lempira, 26 en Ocotepeque, 31 en Olancho y Santa Bárbara, 34 en Valle y 30 en Yoro. AG