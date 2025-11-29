Lluvias y chubascos débiles en el norte, noroccidente, oriente y centro para este sábado

Tegucigalpa – Para este sábado se pronostica lluvias y chubascos débiles en sectores montañosos del noroccidente, norte y oriente del territorio hondureño.

Asimismo, se prevé precipitaciones débiles dispersas en el centro.

Mientras que el resto del territorio hondureño, las condiciones climáticas serán secas.

Estas condiciones climáticas son generadas por una cuña de alta presión y una vaguada en superficie que provocará descenso importante de temperatura en la madrugada y cálidas por la tarde.

El oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca será de uno a tres pies.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 28 grados Celsius, 34 en Choluteca, 26 en Colón, 28 en Comayagua, 24 en Copán, 30 en Cortés, 26 en El Paraíso, 26 en Francisco Morazán, 30 en Gracias a Dios y 22 en Islas de la Bahía.

Para La Paz la temperatura máxima será de 28 grados Celsius, 26 en Lempira, 24 en Ocotepeque, 31 en Olancho, 30 en Santa Bárbara, 34 en Valle y 26 en Yoro. AG