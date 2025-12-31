Lluvias y bajas temperaturas para este fin de año en Honduras

Tegucigalpa – Según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), una masa de aire frío ya ingresó al país y generará lluvias en algunos sectores y descenso de las temperaturas.

Viento del norte y noreste asociado al ingreso de una masa de aire frío producirá abundante nubosidad al norte del país, generará lluvias y lloviznas de moderada intensidad en las regiones norte y noroccidental, con descenso en las temperaturas máximas y viento acelerado.

La masa de aire frío producirá para este fin de año cielo nublado, descenso de la temperatura ambiente y precipitaciones intermitentes, débiles a moderadas, en las regiones noroccidental y norte, con acumulados diarios que podrían superar los 60 a 80 milímetros métricos (mm) en sectores urbanos de la costa norte y superiores a 100 mm en áreas montañosas de la región norte, especialmente sobre la Sierra de Omoa.

A causa de los anterior la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), decretó Alerta Verde para los siguientes departamentos: Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, por lluvias de consideración, producto del ingreso de una masa de aire frío al país.

En ese orden, a las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros. (RO)