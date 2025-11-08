Lluvias seguirán registrándose en el norte y occidente del país

Tegucigalpa- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) informó que los vientos del noreste continuarán transportando humedad del mar Caribe hacia el territorio nacional, generando precipitaciones en las regiones norte y nororiente del país.

El meteorólogo de CENAOS, Will Ochoa, detalló que durante la tarde se espera la convergencia de viento y humedad procedente del océano Pacífico y el mar Caribe, lo que podría provocar lluvias y chubascos débiles a moderados, de forma dispersa y con actividad eléctrica aislada, principalmente en la región suroccidental.

En el resto del país, prevalecerán condiciones generalmente secas.

Ochoa indicó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies. La fase lunar actual es de luna llena, lo que podría influir ligeramente en las mareas.

El amanecer de este jueves se registró a las 5:46 de la mañana y la puesta del sol será a las 6:19 de la tarde.

Temperaturas por regiones:

Atlántida: máxima de 28°C, mínima de 24°C

Choluteca: máxima de 33°C, mínima de 24°C

Colón: máxima de 30°C, mínima de 23°C

Comayagua: máxima de 30°C, mínima de 19°C

Copán: máxima de 19°C, mínima de 18°C

Cortés: máxima de 32°C, mínima de 22°C

El Paraíso: máxima de 26°C, mínima de 18°C

Francisco Morazán: máxima de 26°C, mínima de 18°C

Gracias a Dios: máxima de 31°C, mínima de 27°C

Islas de la Bahía: máxima de 29°C, mínima de 27°C

La Paz: máxima de 28°C, mínima de 18°C

Lempira: máxima de 29°C, mínima de 16°C

Ocotepeque: máxima de 28°C, mínima de 17°C

Olancho: máxima de 31°C, mínima de 20°C

Santa Bárbara: máxima de 30°C, mínima de 20°C

Valle: máxima de 33°C, mínima de 23°C

Yoro: máxima de 29°C, mínima de 18°C

Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles lluvias con actividad eléctrica en las zonas pronosticadas. IR