Lluvias se mantendrán con intensidad lunes y martes, advierte Copeco

Tegucigalpa – Las lluvias continuarán lunes y martes y se espera que disminuyan a partir del jueves 16 de octubre, según informó el director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceánicos y Sísmicos (CENAOS), Francisco Argeñal.

– Las lluvias en Honduras dejan nueve muertos y casi 10 mil afectados.

El funcionario detalló que el desplazamiento de una vaguada que está afectando el territorio nacional se unirá con una onda tropical que ingresará al país entre lunes y martes lo que dejará fuertes precipitaciones.

Argeñal recomendó la suspensión de clases ya que se busca evitar que los menores sigan fracasando con las fuertes corrientes que se registran ante las intensas lluvias.

Afirmó que es difícil controlar a los niños cuando salen de las escuelas, por lo que lo más recomendable es la suspensión de clases presenciales.

Sostuvo que las lluvias están afectando diferentes partes de la capital.

El llamado es a mantener las medidas de prevención principalmente a las familias que viven en zonas de alta vulnerabilidad en la capital.

Actualmente, se reportan cuatro departamentos en alerta roja, cuatro en alerta amarilla y seis en alerta verde.

La institución subrayó que la declaratoria de emergencia permite canalizar los recursos necesarios para responder de manera inmediata, así como solicitar apoyo internacional cuando sea requerido, con el objetivo de prevenir mayores daños y salvaguardar la vida de los hondureños. IR